21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı

Prof. Dr. Taylan Şenol, "Hasta bana doktor arkadaşlarım tarafından refere edilen bir hastaydı. Dev bir kitleden bahsettiler. Hastaneye geldiğimde ve dev kitleyi gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Yumurtalık ya da rahim kaynaklı bir tümör olabileceğini tahmin ediyorduk ama net olarak da bilmiyorduk. Ameliyat sırasında çıkan kitleyi gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık. Adeta 25 kiloluk patates çuvalı büyüklüğünde, etrafındaki bağırsaklara ve diğer yapılara yapışmış, büyük bir kitleydi. Hep beraber kitleyi çıkardık ve hastayı artık yeniden yürüyebilir hale getirdik" dedi. Yumurtalık kitlelerinin sıklıkla kötü huylu olduğunu ve genellikle de 5-10 santim gibi boyutlara ulaştığında diğer organlara sıçrama yaptığını anlatan Prof. Dr. Şenol, "Hastamızın 70-80 santimlik bir kitleye sahip olması ve bu kitlenin diğer organlara sıçrama olmaması, gerçekten şaşırtıcı ve mucizevi birşey. Genel olarak kitlelerin bu boyuta ulaşmadığını görüyoruz. 23 kiloluk devasa bir kitle gerçekten az görülür bir kitle, ilginç ve nadir bir vaka" diye konuştu.