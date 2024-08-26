21 yıl önce ameliyat olmuştu... Yumurtalıklarından çıkan şey doktorları da şaşırttı
Bundan 21 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında ağrıları yeniden başlayan 58 yaşındaki kadının yumurtalıklarından tam 23 kilo ağırlığında bir kitle çıkarıldı.
Yalova'da yaşayan ve ilk kez 2003 yılında yumurtalık tümörü nedeniyle ameliyat geçiren 58 yaşındaki H.Ö., şikayetleri yeniden başladığı halde, doktor fobisi nedeniyle yıllarca muayeneye gitmedi. 170 kiloya çıkan ve artık yatağa bağımlı hale gelen H.Ö., ağrıları dayanılmaz bir hal alınca, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İlyas Şahin’e başvurdu. Dr. Şahin gördükleri karşısında şoke oldu. Hastasının yumurtalıklarında, çapı 60-70 santime ulaşan dev bir tümör vardı. Hemen Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emel Küçük ile hastayı değerlendirmeye aldı. Ameliyatı, jinekolojik kanser cerrahisinde uzman bir meslektaşı ile beraber yapmaları gerektiğine karar verdi. H.Ö. için İstanbul’dan Yalova’ya giden Prof. Dr. Taylan Şenol’un da girdiği operasyonla, 3 cerrah, 23 kiloluk tümörü başarıyla çıkardı. Prof. Dr. Şenol, yumurtalık tümörlerinin genellikle 5-10 santim çapındayken bulgu verdiğini ve teşhis edilebildiğini söyleyerek, "Patates çuvalı büyüklüğünde bir tümördü. Bu halde yaşaması bile mucize" dedi.
Yalova’da yaşayan 58 yaşındaki H.Ö.’ün, 2003 yılında sol yumurtalığından kavun büyüklüğünde bir kitle çıkarıldı. Ameliyattan sonra doktor fobisi oluşan H.Ö., yaklaşık 10 yıl önce şikayetleri yeniden başladığı halde kontrole gitmedi. Üzerine pandemi de eklenince hastanelerden tamamen uzaklaşan H.Ö.’ün kilosu, bu süreçte 170 kiloya kadar ulaştı. Artık yürüyemez hale gelen bir çocuk annesi kadın, oğlu ve gelininin de ısrarıyla, Yalova’daki tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İlyas Şahin’e başvurdu. Dr. Şahin, muayene sırasında gördüğü manzara karşısından şoke oldu. H.Ö.’ün tüm karın içini kaplayan, bağırsaklarını sıkıştıran, karından geçen ana aort damarı için tehlike oluşturan ve böbreklerini adeta dümdüz eden dev bir yumurtalık kitlesi belirlendi. Çalıştığı hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emel Küçük ile hastayı değerlendiren Dr. Şahin, böylesine kritik bir ameliyatı kanser cerrahisinde uzmanlaşmış bir hekimle yapmaları gerektiğine karar verdi.
İstanbul’dan Yalova’ya giden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Taylan Şenol, meslektaşı Dr. Emel Küçük ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İlyas Şahin ile birlikte bu zor ameliyata girdi ve H.Ö.’ün karnından tam 23 kilo ağırlığında dev bir yumurtalık tümörü çıkarıldı. Yıllardır bu kitleyle yaşamasına mucize olarak bakılan H.Ö. ise, "Bitmiş bir umudu yeniden canlandırdı doktorlarım. Gerçekten de İlyas Hoca'nın dediği gibi, artık özgürlüğüme kavuştum. Kendi başıma oturup kalkabiliyorum.Benim için mucize, doktorlarımız da bir mucize." diye konuştu.
Prof. Dr. Taylan Şenol, "Hasta bana doktor arkadaşlarım tarafından refere edilen bir hastaydı. Dev bir kitleden bahsettiler. Hastaneye geldiğimde ve dev kitleyi gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Yumurtalık ya da rahim kaynaklı bir tümör olabileceğini tahmin ediyorduk ama net olarak da bilmiyorduk. Ameliyat sırasında çıkan kitleyi gördüğümüzde gerçekten çok şaşırdık. Adeta 25 kiloluk patates çuvalı büyüklüğünde, etrafındaki bağırsaklara ve diğer yapılara yapışmış, büyük bir kitleydi. Hep beraber kitleyi çıkardık ve hastayı artık yeniden yürüyebilir hale getirdik" dedi. Yumurtalık kitlelerinin sıklıkla kötü huylu olduğunu ve genellikle de 5-10 santim gibi boyutlara ulaştığında diğer organlara sıçrama yaptığını anlatan Prof. Dr. Şenol, "Hastamızın 70-80 santimlik bir kitleye sahip olması ve bu kitlenin diğer organlara sıçrama olmaması, gerçekten şaşırtıcı ve mucizevi birşey. Genel olarak kitlelerin bu boyuta ulaşmadığını görüyoruz. 23 kiloluk devasa bir kitle gerçekten az görülür bir kitle, ilginç ve nadir bir vaka" diye konuştu.