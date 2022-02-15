3. doz BioNTech aşısını yaptıranlara kritik uyarı! Koruma süresi açıklandı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Omicron'a karşı etkinliği 4 ay sonra hızla azalmaya başlıyor. Bilim insanları bu yüzden, takviye aşı dolarının belirli aralıklarla uygulanması gerekeceğini belirtti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezleri'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan verilere göre, Moderna veya Pfizer/BioNTech mRNA aşılarının üçüncü dozları tarafından sağlanan koruma hızla azalmaya başlıyor.
Bu çalışmaya kadar, özellikle ABD'de Delta veya Omicron baskın olduğu dönemlerde, üç dozun ardından korumanın dayanıklılığı hakkında çok az şey biliniyordu.
"EK DOZLARIN TEKRARLANMASI GEREKEBİLİR"
Çalışmanın ortak yazarlarından Brian Dixon, "Güçlendirici aşı da dahil olmak üzere mRNA aşıları çok etkilidir ancak etkinlik zamanla azalır. Bulgularımız, özellikle yüksek risk altında bulunan kişiler için Covid-19'a karşı korumayı sürdürmek amacıyla ek dozların tekrar gerekli olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca Hispanik veya siyahi olan kişilerin üçüncü bir aşı dozuna sahip olma olasılığının beyaz insanlara göre yarı yarıya olduğunu bulduk. Bu da Hispanik veya siyahilerin şiddetli Covid-19’a karşı daha savunmasız hale getiriyor” açıklamasını yaptı.