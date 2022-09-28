4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı.
Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
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Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir" dedi.
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Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor.
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Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor.
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