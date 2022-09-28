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  4. 4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı

4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı.

4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

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4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı - Resim: 2

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir" dedi. 

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4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı - Resim: 3

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor.

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4 bin 50 yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi hizmete açıldı - Resim: 4

Toplam alanı bir milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı bir milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor.

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