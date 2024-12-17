45 dakika süren öksürük krizi hayatını kabusa çevirdi

Öksürük, genellikle solunum yolu enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar, kronik akciğer hastalıkları veya soğuk algınlığı gibi durumlarla ilişkilidir. Öksürük, bir şekilde vücutta basınç artışına yol açar. Bu artış, özellikle karın ve torasik bölgedeki damarlar üzerinde baskı oluşturur.

Şiddetli öksürük sırasında torasik ve karın bölgesindeki kaslar kasıldığında, beyindeki basınç artabilir. Bu artış, beyin damarlarında gerilmelere ve mikro damarların zayıflamasına neden olur. Uzun süreli ve aşırı öksürük, özellikle zayıf damar duvarlarına sahip kişilerde, beyin damarlarında mikroskopik yırtıklara zemin hazırlayabilir.

Şiddetli öksürük sırasında, beynin içindeki damarlar üzerinde yapılan baskı sonucu kanama meydana gelebilir. Bu duruma subaraknoid kanama adı verilir ve beyin kanaması, felçle bağlantılı olan ciddi bir sağlık sorunudur.