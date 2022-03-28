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  4. 560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

İsrail'de 560 bini aşkın kişinin incelendiği araştırmada, 4. doz koronavirüs aşısının etkinlik oranı açıklandı.

560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili? - Resim: 1

İsrail'de Clalit Sağlık Hizmetleri, Sapir Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, ikinci güçlendirici aşının İsrail'de bu aşıyı almaya hak kazanan nüfusun ölüm oranları üzerindeki etkisini inceledi.

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560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili? - Resim: 2

Araştırma, Clalit Sağlık Hizmetleri ve Sapir Koleji'nde sağlık sonuçları araştırmacısı olan Dr. Ronen Arbel tarafından yönetildi. 

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560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili? - Resim: 3

Bununla birlikte dördüncü doz aşı, piyasaya sürüldüğü sırada, ikinci bir güçlendirici aşının etkinliğine ilişkin epidemiyolojik ve büyük ölçekli klinik kanıt eksikliği nedeniyle tartışmalıydı. Sonuç olarak, uygun popülasyonlar arasında alımı, ilk güçlendirici dağıtımının başlangıcında olduğundan önemli ölçüde daha düşüktü.

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560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili? - Resim: 4

4. DOZ AŞIYA KARŞI TEREDDÜTÜN GİDERİLMESİ AMAÇLANDI

Ancak, çalışmanın yazarları, dördüncü doz aşının Covid-19 ile ilişkili ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösteren araştırmadaki yeni bilgilerin yayınlanması ile, şimdiye kadar tereddütlü olan kişilerin ikinci bir güçlendirici ile aşılanmaya karar vereceklerini umduklarını açıkladı.

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