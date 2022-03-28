560 bin kişi incelendi: 4. doz koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

4. DOZ AŞIYA KARŞI TEREDDÜTÜN GİDERİLMESİ AMAÇLANDI



Ancak, çalışmanın yazarları, dördüncü doz aşının Covid-19 ile ilişkili ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösteren araştırmadaki yeni bilgilerin yayınlanması ile, şimdiye kadar tereddütlü olan kişilerin ikinci bir güçlendirici ile aşılanmaya karar vereceklerini umduklarını açıkladı.