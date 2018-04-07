8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!

Kış mevsimi bedeni yıpratan bir süreçtir. Çünkü kış boyunca hava kirliliği, artan enfeksiyonlar, güneşten yeterince yararlanamama ve daha az sebze meyve tüketimine bağlı olarak vücutta 500'den fazla kimyasal, yedi çeşit tarımsal ilaç kalıntısı birikir. Bu ağır metal ve kimyasalların getirdiği yük, karaciğerin iyi çalışmasına engel olur. Ve kronik yorgunluk, sabah uyanmada zorluk yaşanır. Ayrıca kimyasalların bağırsaklarda birikmesi nedeniyle yararlı bakterilerin sayısı azalır. Böyle olunca vitamin ile mineraller yetersiz emilir. Vitamin ve mineral eksikliği saçlarda kuruma ve dökülme, tırnaklarda tel tel ayrılma ve üzerinde yapısal değişiklikler, ciltte kuruluk ve renk değişiklikleri olarak kendini gösterir. Ve toksin miktarı arttıkça hafıza zayıflığı, bulanık görme, reflü, sinir sisteminde bozulma ve depresyon, sırt ağrıları ve şişkinlik de ortaya çıkabilir. Bahar yorgunluğundan kurtulmak cildinizden tırnaklarınıza, saçlarınızdan iç organlarınıza kadar yenilenmek için 8 ipucu ve 5 günlük beslenme planımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

