8 kural +5 gün...Müthiş bahar diyetiyle yenilenin!
Kış mevsimi bedeni yıpratan bir süreçtir. Çünkü kış boyunca hava kirliliği, artan enfeksiyonlar, güneşten yeterince yararlanamama ve daha az sebze meyve tüketimine bağlı olarak vücutta 500'den fazla kimyasal, yedi çeşit tarımsal ilaç kalıntısı birikir. Bu ağır metal ve kimyasalların getirdiği yük, karaciğerin iyi çalışmasına engel olur. Ve kronik yorgunluk, sabah uyanmada zorluk yaşanır. Ayrıca kimyasalların bağırsaklarda birikmesi nedeniyle yararlı bakterilerin sayısı azalır. Böyle olunca vitamin ile mineraller yetersiz emilir. Vitamin ve mineral eksikliği saçlarda kuruma ve dökülme, tırnaklarda tel tel ayrılma ve üzerinde yapısal değişiklikler, ciltte kuruluk ve renk değişiklikleri olarak kendini gösterir. Ve toksin miktarı arttıkça hafıza zayıflığı, bulanık görme, reflü, sinir sisteminde bozulma ve depresyon, sırt ağrıları ve şişkinlik de ortaya çıkabilir. Bahar yorgunluğundan kurtulmak cildinizden tırnaklarınıza, saçlarınızdan iç organlarınıza kadar yenilenmek için 8 ipucu ve 5 günlük beslenme planımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1- KLOROFİL SUYU İLE AĞIR METALLERİ YOK EDİN:
Hava kirliliği, pişirme ile oluşan toksinler, sebze ve meyvelerde kullanılan ilaç kalıntıları ve besinlerde oluşan aflatoksine bağlı tümü zararlı bileşikleri klorofilden zengin marul, salatalık, taze nane, taze maydanoz, roka ile tamamen temizleyebilirsiniz. Günde 100 mg klorofil içeren yeşil sebze suyunuz, kışın depolanan tüm kimyasalların bir hafta içinde yok olmasını sağlar. 100 ml klorofil almanız için 250 ml bu yeşil sebzelerin suyundan içmeniz yeterli. 5-6 salatalık, çeyrek demet taze maydanoz, 4-5 dal marul yaprağı ve 1 avuç taze nane yaprağını katı meyve sıkacağında sıkarak, günün herhangi bir zamanında içebilirsiniz.
2- PROBİYOTİK İLE YORGUNLUĞUNUZU YENİN:
Baharda bol probiyotik içeren taze besinler tüketmek, bağırsağın içinde besinlerin emilimi kolaylaştıran fırçamsı yapıların büyümesini sağlayarak florayı olumlu yönde etkiler. Probiyotikler elma sirkesi ve yoğurtta bolca bulunur. Ve bu probiyotikler her birey için etkilidir. Bağırsak hareketlerini arttıran, ağızdan mideye kadar kanser yapıcı maddelerin yok olmasını sağlayan elma sirkeli tarçın suyunu bir hafta boyunca her sabah aç karnına içmenizi öneririm. 1/4 çay kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı elma sirkesi üzerine, 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve karıştırın. Ilık olarak için. Ara öğünde ise zerdeçallı ayran, gün içi yorgunluğunuzu alacak. Çırpıcıda 1/2 su bardağı yoğurt, 1/4 çay kaşığı zerdeçal, 1 diş sarımsak ve 1 avuç taze naneyi ayran kıvamına gelinceye kadar çırpın.
3- DOMATES SUYU İLE CİLDİ PARLATIN:
Baharda cildi en çok yıpratan unsur, güneş ışınlarıdır. Kış mevsiminde ise biriken toksinler cildin yapısını bozar. Güneş ışınlarında bulunana ultraviyole cildin yaşlanmasını hızlandıran önemli bir etkendir. Cildi ultraviyole ışınlarından koruyan, toksinlerden arındırarak cilde canlı bir yapı kazandıran üçlü, limon kabuğu, domates ve taze nane karışımı içecektir. Katı meyve sıkacağına 2 büyük boy domates, yarım limonun kabuğu ve 1 avuç taze nane yapraklarını birlikte sıkın ve biraz da taze limon suyu ekleyerek günde 2-3 bardak kadar için. 1 hafta içinde cildinizin parlayıp eski canlılığını kazandığını göreceksiniz.