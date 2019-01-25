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  3. 25 Ocak 2019 11:25

Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler

Aç karna yapılacak bazı şeyler ciddi hasarlara neden olabilir. Peki aç karnına yapılmaması gerekenler nelerdir?

Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler

İşte aç karan dikkat etmeniz gerekenler...

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Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler

İLAÇ İÇME

Aç karnına yapılmamsı gereken en önemli şey ilaçtır. Aspirin, parasetamol ve antienflamatuar gibi ilaçlar aç karan içildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mide boşkeen alınan bu ilaç mide asiti tarafından direk olarak enzimlendiğinde mide duvarını delebilir.

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Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler

SAKIZ

Tükürük bezlerini çalıştıracak sıvıyı artırır. Ancak boş midede artan bu sıvı mide asidinin yemek borusuna çıkmasına neden olur. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler

KAHVE

Kafein içeren kahve herhangi bir şeyle tüketilmediğinde boş midedki asit oranını artırarak mide ekşimesine neden olur.

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