ABD'de yeni virüs patladı: 9 kişi hayatını kaybetti
ABD’de bir markanın etinden yiyen 9 kişi listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybederken 57 kişi hastaneye kaldırıldı.
ABD’de listeria virüsü paniğe yol açtı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Boar's Head markalı şarküteri etinden yiyen 9 kişi listeria virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
BD'DE GÖRÜLEN EN BÜYÜK SALGIN
Ülke genelindeki listeria salgını nedeniyle 57 kişi de hastanede tedavi altına alındı. CDC, bu salgının 2011 yılından bu yana ABD’de görülen en büyük listeria salgını olduğunu aktardı.
Ölüm vakalarının bildirildiği eyaletler ise, Florida, Tennessee, New Mexico, New York, Güney Carolina, Illinois, New Jersey ve Virginia olarak belirtildi. Merkez, geri çağrılan ürünleri tüketmekten kaçınma ve etiketlerdeki 'EST. 12612' veya 'P-12612' numaralara dikkat etme çağrısında bulundu.
ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi’ne (FSIS) göre, Boar's Head ve Old Country markaları altında yer alan jambon, sucuk, pastırma ve sosis dahil 70’den fazla ürünü içeren en az 3 milyon kilogram et geri çağrıldı. Ürünler, 10 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında üretildi. Geri çağrılan ürünler, ülke çapında dağıtıldı veya Cayman Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Panama’ya ihraç edildi.