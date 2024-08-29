ABD'de yeni virüs patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi’ne (FSIS) göre, Boar's Head ve Old Country markaları altında yer alan jambon, sucuk, pastırma ve sosis dahil 70’den fazla ürünü içeren en az 3 milyon kilogram et geri çağrıldı. Ürünler, 10 Mayıs ile 29 Temmuz tarihleri arasında üretildi. Geri çağrılan ürünler, ülke çapında dağıtıldı veya Cayman Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve Panama’ya ihraç edildi.