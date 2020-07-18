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  3. 18 Temmuz 2020 16:53

ABD'deki Türk profesörden aşı müjdesi: İnsanlık tarihinde ilk olacak

Amerika'da çalışmalar yürüten İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, ''Birkaç gün önce ABD'li bir firmanın geliştirdiği Kovid aşısının, faz 3 aşamasına geçeceği açıklandı. 30 bin kişi üzerinde denenecek ve bu artık son aşama. Bu aşı onay alırsa, insanlık tarihinde ilk kez, bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılmaya başlanacak'' dedi.

ABD'deki Türk profesörden aşı müjdesi: İnsanlık tarihinde ilk olacak

Tüm dünya kororavirüs salgınından kurtulabilmek için Covid-19'a karşı etkili olacak bir aşının üretilmesini dört gözle bekliyor.

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ABD'deki Türk profesörden aşı müjdesi: İnsanlık tarihinde ilk olacak

Herkes aşıdan haber beklerken dünyada devam 100'den fazla aşı çalışmasıyla ilgili müjdeyi dünya bir Türk doktoru verdi!

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ABD'deki Türk profesörden aşı müjdesi: İnsanlık tarihinde ilk olacak

ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacılarından İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat koronavirüs aşısıyla ilgili çok sevindirici bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.

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ABD'deki Türk profesörden aşı müjdesi: İnsanlık tarihinde ilk olacak

Covid-19 salgınıyla beraber tıp dünyasının aşıda da tarihi bir dönüm noktasına geldiğini söyleyen Özpolat aşı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

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