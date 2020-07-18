ABD'deki Türk profesörden aşı müjdesi: İnsanlık tarihinde ilk olacak
Amerika'da çalışmalar yürüten İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, ''Birkaç gün önce ABD'li bir firmanın geliştirdiği Kovid aşısının, faz 3 aşamasına geçeceği açıklandı. 30 bin kişi üzerinde denenecek ve bu artık son aşama. Bu aşı onay alırsa, insanlık tarihinde ilk kez, bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılmaya başlanacak'' dedi.
Tüm dünya kororavirüs salgınından kurtulabilmek için Covid-19'a karşı etkili olacak bir aşının üretilmesini dört gözle bekliyor.
Herkes aşıdan haber beklerken dünyada devam 100'den fazla aşı çalışmasıyla ilgili müjdeyi dünya bir Türk doktoru verdi!
ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi araştırmacılarından İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat koronavirüs aşısıyla ilgili çok sevindirici bir gelişmeyi tüm dünyaya duyurdu.