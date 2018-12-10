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  3. 10 Aralık 2018 14:00

Aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

Aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır: kaslarımızın yüzde yüzde 75’i, beynimizin yüzde 90’ı, kemiklerimizin yüzde 22’si ve kanımızın yüzde 83’ü sudur.

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Aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir.

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Aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?

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Aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

Su, hayat için vazgeçilmezdir ve sağlığımıza olan yararları tartışılmaz.

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