Aç karnına su içmenin faydaları saymakla bitmiyor
Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır: kaslarımızın yüzde yüzde 75’i, beynimizin yüzde 90’ı, kemiklerimizin yüzde 22’si ve kanımızın yüzde 83’ü sudur.
Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir.
Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?