Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler
Aç karna yapılacak bazı şeyler ciddi hasarlara neden olabilir. Peki aç karnına yapılmaması gerekenler nelerdir?
İLAÇ İÇME
Aç karnına yapılmamsı gereken en önemli şey ilaçtır. Aspirin, parasetamol ve antienflamatuar gibi ilaçlar aç karan içildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mide boşkeen alınan bu ilaç mide asiti tarafından direk olarak enzimlendiğinde mide duvarını delebilir.
SAKIZ
Tükürük bezlerini çalıştıracak sıvıyı artırır. Ancak boş midede artan bu sıvı mide asidinin yemek borusuna çıkmasına neden olur. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.