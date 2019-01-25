Aç olduğunuzda dikkat etmeniz gerekenler

İLAÇ İÇME



Aç karnına yapılmamsı gereken en önemli şey ilaçtır. Aspirin, parasetamol ve antienflamatuar gibi ilaçlar aç karan içildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Mide boşkeen alınan bu ilaç mide asiti tarafından direk olarak enzimlendiğinde mide duvarını delebilir.