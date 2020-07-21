Adım adım koronavirüs aşısına! Detaylar belli oldu
Yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Test aşamasında olan koronavirüs aşısıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken insanlık da umutlarını virüsü etkisiz hale getirecek aşının bir an önce bulunmasına bağlamış durumda.
İlaç şirketleri dünya genelinde 600 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı aşı geliştirmek için adeta zamanla yarışıyorlar.
Henüz onaylanmış bir Covid-19 aşısı yok ancak Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının en önde görünen aday olduğunu bildirdi.