  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Temmuz 2020 11:26

Adım adım koronavirüs aşısına! Detaylar belli oldu

Yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Test aşamasında olan koronavirüs aşısıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Adım adım koronavirüs aşısına! Detaylar belli oldu

Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken insanlık da umutlarını virüsü etkisiz hale getirecek aşının bir an önce bulunmasına bağlamış durumda.

1/ 24
Adım adım koronavirüs aşısına! Detaylar belli oldu

İlaç şirketleri dünya genelinde 600 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı aşı geliştirmek için adeta zamanla yarışıyorlar.

2/ 24
Adım adım koronavirüs aşısına! Detaylar belli oldu

Henüz onaylanmış bir Covid-19 aşısı yok ancak Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının en önde görünen aday olduğunu bildirdi.

3/ 24
Adım adım koronavirüs aşısına! Detaylar belli oldu

AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğü aşıdan iyi haberler geldi. Deneme aşaması devam eden aşıyla ilgili detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM