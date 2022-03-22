Ağız kokusunu azaltıyor, çürük oluşumunu önlüyor! İşte mucize bitkinin faydaları

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Yeşil çayın kilo kaybı ve antioksidanları vücuttan atmak gibi harika ve sayısız faydaları var. Ama bunun dışında dişleriniz için de çok faydalı olduklarını biliyor musunuz? Düzenli bir diş bakımı ile birlikte, alışkanlıklarınıza yeşil çayı da eklerseniz diş sağlığınız için iyi olabilir. Genel ağız sağlığı için faydalı antioksidan özelliğe de sahiptir.