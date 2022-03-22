Ağız kokusunu azaltıyor, çürük oluşumunu önlüyor! İşte mucize bitkinin faydaları
Antioksidanlar, vitaminler, enzimler, amino asitler bakımından zengin olan yeşil çayın faydaları saymakla bitmiyor. Kronik hastalıklardan ve kanserden koruyan yeşil çayı aynı zamanda ağız ve diş sağlığı için de tüketebilirsiniz. İşte yeşil çayın 5 faydası...
YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI
Yeşil çayın kilo kaybı ve antioksidanları vücuttan atmak gibi harika ve sayısız faydaları var. Ama bunun dışında dişleriniz için de çok faydalı olduklarını biliyor musunuz? Düzenli bir diş bakımı ile birlikte, alışkanlıklarınıza yeşil çayı da eklerseniz diş sağlığınız için iyi olabilir. Genel ağız sağlığı için faydalı antioksidan özelliğe de sahiptir.
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, yeşil çayın ağız ve diş sağlığınız için 5 faydasını şu şekilde sıraladı.
1. Çürük oluşumunu azaltır.
Yeşil çay, tükürüğünüzdeki asidik seviyeleri azaltır ve ayrıca plak oluşumunu etkili bir şekilde kontrol eder. Bu yüzden çürükleri uzak tutmak için iyidir. Ayrıca yeşil çay şekersiz tüketildiğinde çürüklerden korunmak için doğal bir bileşendir.
2. Ağız kanseri riskini azaltır.
Yeşil çay antioksidanlar açısından zengin olduğundan, ağzınızı hücresel hasardan korur veya bu nedenle kanser öncesi lezyonları olan kişilerde ağız kanserinin oluşmasını engelleyebilir.