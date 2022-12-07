Akıl almaz çılgınlık! Gözlerine dövme yaptırdı sonuç kabus oldu!

Ancak üzücü dövme öyküsünün o kadar sert bir başlangıcı yoktu - Temmuz 2020'de sağ gözüne mavi dövme yaptıktan sonra aylarca hiçbir komplikasyon yaşamadı. Biraz kuruluk ve baş ağrısı çekmesine rağmen, o yılın Aralık ayında sol göz küresine mor dövme yaptırmayı seçti. Bir gün, "Mike Tyson ile beş raunt" gitmiş gibi görünen inanılmaz derecede şişmiş göz kapakları ile uyandı. Semptomlar kötüleştikçe hastaneye gitmeye karar verdi ve burada doktorlar ona üç gün boyunca damardan ilaç verdi ve sorunlu gözünden biyopsi aldı.