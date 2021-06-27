Alerjisi olanlar korona aşısı yaptırabilir mi?

BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyleyen Mungan, "Tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil. Sinovac'ta ise aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech'le benzer olduğunu gösteriyor" diye konuştu.