Alerjisi olanlar korona aşısı yaptırabilir mi?
Uzmanlar, BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyledi. Birden fazla alerjisi olanların aşı olmadan önce uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mısırlıoğlu "Kimse alerji nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin" dedi.
Salgınla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Alerjisi olan insanlar, aşı olmaktan endişe duyuyor.
Uzmanlar, alerjisi olanların Covid-19 aşılarıyla ilgili endişelerine açıklık getirdi.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alerjisi, astımı olan kişiler Covid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilirler. Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri" dedi.
BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyleyen Mungan, "Tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil. Sinovac'ta ise aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech'le benzer olduğunu gösteriyor" diye konuştu.