  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı

Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı

Dünya Sağlık Örgütü’nün son araştırmasına göre sağlıklı bir alkol tüketim seviyesi bulunmasa da insan sağlığını tehlikeye attığı bilimsel olarak kanıtlanan alkollü içeceklerin insan sağlığı için taşıdığı risk hesaplandı.

Kaynak: BBC Türkçe
Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı - Resim: 1

DSÖ'nün yakın tarihli bir raporuna göre, yılda 2,6 milyon kişi alkol tüketimine bağlı nedenlerle ölüyor. Alkol, bağırsak ve meme kanseri de dahil olmak üzere en az yedi kanser türünün nedenleri arasında gösteriliyor.

1 / 12
Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı - Resim: 2

BBC Dünya Servisi’nin The Food Chain isimli programı içki içmenin risklerini ve faydalarını inceledi.

2 / 12
Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı - Resim: 3

Programa konuşan iki kadının deneyimleri, alkolü bırakmanın onlar üzerindeki sağlık faydalarını açıkça gösteriyor.

3 / 12
Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı - Resim: 4

Kanada’da madde bağımlılığı üzerine çalışan Dr. Tim Stockwell, Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırma sonuçlarına katılıyor. Stockwell, “Alkol esasen riskli bir maddedir ve risk bunu içmeye başladığınız anda başlar" diyor.

4 / 12