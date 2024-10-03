Alkolün sağlığa ne oranda zarar verdiği hesaplandı
Dünya Sağlık Örgütü’nün son araştırmasına göre sağlıklı bir alkol tüketim seviyesi bulunmasa da insan sağlığını tehlikeye attığı bilimsel olarak kanıtlanan alkollü içeceklerin insan sağlığı için taşıdığı risk hesaplandı.
Kaynak: BBC Türkçe
DSÖ'nün yakın tarihli bir raporuna göre, yılda 2,6 milyon kişi alkol tüketimine bağlı nedenlerle ölüyor. Alkol, bağırsak ve meme kanseri de dahil olmak üzere en az yedi kanser türünün nedenleri arasında gösteriliyor.
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BBC Dünya Servisi’nin The Food Chain isimli programı içki içmenin risklerini ve faydalarını inceledi.
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Programa konuşan iki kadının deneyimleri, alkolü bırakmanın onlar üzerindeki sağlık faydalarını açıkça gösteriyor.
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Kanada’da madde bağımlılığı üzerine çalışan Dr. Tim Stockwell, Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırma sonuçlarına katılıyor. Stockwell, “Alkol esasen riskli bir maddedir ve risk bunu içmeye başladığınız anda başlar" diyor.
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