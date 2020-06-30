Alpakalar koronavirüse karşı umut oldu

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinden etkilenenlerin sayısı 10 milyon 500 bine yaklaşırken, ölü sayısı 508 bini aştı. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler bilim insanları ile birlikte ölümcül salgını durdurmak için aşı ve ilaç geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda umut verici sonuçları olan bir çalışma İsveçli ve Güney Afrikalı bilim insanları tarafından yapıldı.



