Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı
Yeni yapılan bir çalışma, bahçecilik faaliyetlerinin, demans riskini azaltabileceğini buldu.
Çin’deki Sichuan Üniversitesi ve UK Biobank’in ortak çalışmasıyla, bahçecilik esnasında yapılan hareketler beyni sağlıklı tutabileceğinden demans riskini de düşürebilir.
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Birleşik Krallık’ta yarım milyondan fazla kişiye fiziksel aktivite düzeyleri soruldu ve ortalama olarak neredeyse 11 yıl boyunca takip edildi.
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Daily Mail’de yer alan habere göre, çimleri sulamak, biçmek, kazımak ve otları ayıklamak gibi sık sık bahçede iş yapanların bunama geliştirme olasılığı, bunu daha az yapan kişilere göre yüzde 21 daha azdı.
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Zevk için düzenli olarak yüzen, bisiklete binen veya yürüyenlerin demans geliştirme olasılığı yüzde 35 daha düşük olarak olarak belirtildi.
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