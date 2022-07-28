  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı

Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı

Yeni yapılan bir çalışma, bahçecilik faaliyetlerinin, demans riskini azaltabileceğini buldu.

Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı - Resim: 1

Çin’deki Sichuan Üniversitesi ve UK Biobank’in ortak çalışmasıyla, bahçecilik esnasında yapılan hareketler beyni sağlıklı tutabileceğinden demans riskini de düşürebilir.

1 / 7
Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı - Resim: 2

Birleşik Krallık’ta yarım milyondan fazla kişiye fiziksel aktivite düzeyleri soruldu ve ortalama olarak neredeyse 11 yıl boyunca takip edildi.

2 / 7
Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı - Resim: 3

Daily Mail’de yer alan habere göre, çimleri sulamak, biçmek, kazımak ve otları ayıklamak gibi sık ​​sık bahçede iş yapanların bunama geliştirme olasılığı, bunu daha az yapan kişilere göre yüzde 21 daha azdı.

3 / 7
Alzheimer riskini düşürmenin en basit yolu açıklandı - Resim: 4

Zevk için düzenli olarak yüzen, bisiklete binen veya yürüyenlerin demans geliştirme olasılığı yüzde 35 daha düşük olarak olarak belirtildi.

4 / 7