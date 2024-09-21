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Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde konuşan Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, çağın en büyük rahatsızlıklarından biri olan Alzheimer ile mücadele için 2 basit uyarıda bulundu: Burnunuzu karıştırmayın, sırt üstü yatmayın...

Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi - Resim: 1

Tüm dünyada 44 milyon insan Alzheimer hastalığından muzdarip. Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası bulunuyor.

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Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi - Resim: 2

 Çoğunlukla 65 yaş üstü kişilerde görülen Alzheimer nedeniyle hem hastalar hem de yakınları zorlu süreçlerden geçiyor.

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Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi - Resim: 3

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde konuşan Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, önemsiz zannedilen sırtüstü yatma, burun karıştırma gibi basit alışkanlıkların bile Alzheimer riskini arttırdığına dikkat çekti.

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Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi - Resim: 4

Alzheimer hastalığının unutkanlıkla başladığını aktaran Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, hastaların ilerleyen seviyelerde soyunma, giyinme, yemek yeme, tuvalet ihtiyacı gibi günlük yaşam aktivitelerinin bile yardım gerektirebileceğini söyledi.

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