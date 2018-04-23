Aman dikkat ! Mangalda kanser tehlikesi
Prof. Dr. Bostan, alevler yüksekken eti pişirmenin dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olduğunu ve bu durumun da kanser riski yarattığını" söyledi
ALEVLER YÜKSEKKEN ETİ PİŞİRMEK...
Prof. Dr. Kamil Bostan, mangal yakılırken yapılan hatalara dikkat çekti. Prof. Dr. Bostan, alevler yüksekken eti pişirmenin dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olduğunu ve bu durumun da kanser riski yarattığını" söyledi.
MANGAL YAKARKEN KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR
"Mangal yakarken dikkatli önlemlerin alınmaması sonucunda kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücut sıvılarında azalma, kısırlık gibi hastalıklara sebep olunacağı biliniyor" diyen Prof. Dr. Bostan, mangal yakarken kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.
"ÇİĞ KALAN ET ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUR"
Prof. Dr. Kamil Bostan, "Mangalda hem mikrobiyal hem kimyasal tehlikeler var. Mangal yaparken belli kurallara uyulmaması ciddi hastalıklara neden olabilir. Kırmızı et balık ya da tavuk hepsinde de bir takım bakteriler var, bu aslında doğal ama problem etin mangala atılmasına kadarki süreçte ortaya çıkıyor. En temelde et mangalda pişirilme anına kadar soğuk bir ortamda tutulmalı, soğutucu etkisi olan bir kap tercih edilebilir, örneğin. soğuk zincirinden erken çıkarılan ette bakteri sayısında artış olur, pişirildiğinde bile yok olmayan bu bakteriler, sağlık açısından risk yaratır, zehirlenme vakalarının önü açılmış olur.
MANGALCILAR GENELDE ACELECİ OLUYORLAR
Mangalcılar genelde aceleci oluyorlar, bir an önce pişsin ve yiyelim gibi bir telaşları oluyor. Eti, yüksek korlu ateşe attıklarında da dışı pişiyor ama içi çiğ kalıyor. Çiğ kalan ette ölmeyen bakteriler zehirlenmeye neden olur. Mangal közüne çok yakın olması da etin yanmasına neden oluyor, bu da ayrı bir tehlike. İdeal olan et ile köz arasında en az 10 santimlik bir mesafe olması. Etin kesinlikle yavaş pişmesi gerekiyor" dedi.