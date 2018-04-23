Ananas kabuğunun faydaları nelerdir?
Ananası tükettikten sonra kabuğunu sakın atmayın. Birçok farklı sağlık sorununa deva olacak ananas kabuğu içerdiği güçlü besin değerleri ile çoğu kişinin bilmediği özelliklere sahip. Ananas kabuğunun faydaları nelerdir, sizler için hazırladığımız yazıya göz atarak bilgi alabilirsiniz.
Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur
Ananas kabuğundan yapacağınız çay ile kısa sürede kilo vermeniz mümkün olabilir. Sindirim sistemini düzenleyen, idrar söktürücü etkisi ile dikkat çeken ve vücuttaki fazla sıvıları vücuttan kolayca atan ananas kabuğunu düzenli kullanmanız önerilir.
Kanserle mücadelede etkilidir
İçeriğinde bol miktarda betakaroten bulunduran ananas kabuğu kanser hücrelerinin gelişmesini önler. Ananas kabuğunun özellikle kolon ve prostat kanserine karşı mücadele ettiği bilinmektedir.