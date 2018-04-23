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  3. 23 Nisan 2018 11:00

Ananas kabuğunun faydaları nelerdir?

Ananas kabuğunun faydaları nelerdir?

Ananası tükettikten sonra kabuğunu sakın atmayın. Birçok farklı sağlık sorununa deva olacak ananas kabuğu içerdiği güçlü besin değerleri ile çoğu kişinin bilmediği özelliklere sahip. Ananas kabuğunun faydaları nelerdir, sizler için hazırladığımız yazıya göz atarak bilgi alabilirsiniz.

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Ananas kabuğunun faydaları nelerdir?

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur

Ananas kabuğundan yapacağınız çay ile kısa sürede kilo vermeniz mümkün olabilir. Sindirim sistemini düzenleyen, idrar söktürücü etkisi ile dikkat çeken ve vücuttaki fazla sıvıları vücuttan kolayca atan ananas kabuğunu düzenli kullanmanız önerilir.

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Ananas kabuğunun faydaları nelerdir?

Kanserle mücadelede etkilidir

İçeriğinde bol miktarda betakaroten bulunduran ananas kabuğu kanser hücrelerinin gelişmesini önler. Ananas kabuğunun özellikle kolon ve prostat kanserine karşı mücadele ettiği bilinmektedir.

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Ananas kabuğunun faydaları nelerdir?

Öksürüğe iyi gelir

Öksürük probleminiz varsa ananas kabuklarını bir süre su içinde kaynatıp, soğuduktan sonra bal ile birlikte tüketebilirsiniz. Özellikle boğazdaki iltihaplara bağlı olarak ortaya çıkan kuru öksürük sorununu ananas kabuğu ile çözebilirsiniz.

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