Anne adayları dikkat! Hamilelik diyeti erken doğum riskini azaltıyor

Süt artışı için bol su tüketmek önemli

Gebelik sonrasında ise emziklilik dönemi yani laktosyon döneminin geldiğini ve bu dönemdeki beslenmenin hem anne hem de bebeğin gelişimi için önemli olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Laktasyon dönemindeki beslenme gebelik beslenmesi gibi anne ve bebek için önemli. Özellikle süt arttırmak için halk arasında kabul görmüş çok fazla yanlış bulunuyor. Bu noktada süt arttırmanın en önemli yolu su içmek. Diğer yandan gebelik nasıl doğal bir kilo alma süreci ise emzirme dönemi de doğal bir kilo verme süreci. Annenin her emzirme sürecinde 500 ile 700 kcal arası enerji harcadığını düşünürsek bu yaklaşık olarak bir kadının 3 saat egzersiz yapmasına denk geliyor. O yüzden bu süreci yemek yemek için bir fırsat olarak değil de alınan kiloları vermek için kullanabiliriz. Özellikle emzirirken harcanan yoğun enerji yüzünden yaşanan tatlı atakları doğru tercihler ile giderilebilir. Örneğin; şekersiz kompostolar, tahin helvası, ananas, şekersiz fıstık ezmesi, irmikli ve sütlü tatlılar tercih edilebilir” dedi.