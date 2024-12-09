Anne ve babalar dikkat: Çocuklar arasındaki vakalarda patlama var

Bronşitin akciğerlerde ‘bronş’ adı verilen hava yollarının inflamasyonu (iltihabı) ile oluşan bir solunum yolu hastalığı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Karadeniz, “Bronşlar, akciğerlerden hava geçişini sağlayan tüp şeklindeki yapılardır. Bu tüplerin enfeksiyon ya da irritasyon sonucu iltihaplanması, mukus üretimini artırır. Bu durum, özellikle çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur. Çocuklarda bronşit genellikle akut (kısa süreli) olarak ortaya çıkar ve sıklıkla viral enfeksiyonlara bağlıdır. Ancak, kronik bronşit daha uzun süreli veya sık tekrarlayan bir durumdur. Çocuklarda akut bronşit daha yaygınken, kronik bronşit genellikle altta yatan astım, alerji ya da çevresel faktörlerle ilişkilidir” diye konuştu.