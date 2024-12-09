Anne ve babalar dikkat: Çocuklar arasındaki vakalarda patlama var
Çocuklarda bronşitin genellikle kısa süreli (akut) ortaya çıktığını ve sıklıkla viral enfeksiyonlara bağlı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz'ten kritik uyarılar geldi.
Bronşitin akciğerlerde ‘bronş’ adı verilen hava yollarının inflamasyonu (iltihabı) ile oluşan bir solunum yolu hastalığı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Karadeniz, “Bronşlar, akciğerlerden hava geçişini sağlayan tüp şeklindeki yapılardır. Bu tüplerin enfeksiyon ya da irritasyon sonucu iltihaplanması, mukus üretimini artırır. Bu durum, özellikle çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur. Çocuklarda bronşit genellikle akut (kısa süreli) olarak ortaya çıkar ve sıklıkla viral enfeksiyonlara bağlıdır. Ancak, kronik bronşit daha uzun süreli veya sık tekrarlayan bir durumdur. Çocuklarda akut bronşit daha yaygınken, kronik bronşit genellikle altta yatan astım, alerji ya da çevresel faktörlerle ilişkilidir” diye konuştu.
Uzm. Dr. Karadeniz, çocukluk çağında bronşitin başlıca nedenlerini şöyle sıraladı:
"Viral enfeksiyonlar: Respiratuvar sinsityal virüs (RSV), influenza, parainfluenza, adenovirüs gibi solunum yolu virüsleri en yaygın etkenlerdir.
Bakteriyel enfeksiyonlar: Daha nadir görülür, ancak özellikle zatürre ile ilişkili olabilir.
Alerjenler: Polen, toz akarları ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler bronşlarda irritasyona neden olabilir.
Tahriş edici maddeler: Sigara dumanı, hava kirliliği, kimyasal buharlar ve soğuk hava bronş mukozasında iltihaba yol açabilir.
Reflü hastalığı: Mide asidinin solunum yollarına kaçması, bronş mukozasında irritasyona neden olabilir.”
Bronşit riskini artıran faktörlere değinen Uzm. Dr. Karadeniz, “Küçük çocuklar, özellikle 2 yaş altındaki bebekler, enfeksiyonlara daha duyarlıdır. Kronik hastalıkları olan veya sık sık enfeksiyon geçiren çocuklar da risk altındadır. Hava kirliliği (sigara dumanı ve evde kullanılan odun sobası dumanına maruziyet gibi) riski artırır.Kreş, okul veya oyun gruplarında enfeksiyonlar kolayca yayılabilir. Bunların dışında solunum sistemi tam gelişmemiş bebeklerde bronşit riski artar. Astım, alerjik rinit, bağışıklık yetmezlikleri veya kistik fibrozis gibi durumlar da bronşit riskini artırır” şeklinde konuştu.
Uzm. Dr. Karadeniz, bronşitte görülen belirtileri şu şekilde paylaştı:
“Öksürük: Genellikle balgamlıdır ve 2-3 hafta sürebilir.
Hırıltılı solunum: Bronşlarda daralma ve mukus birikimi sonucu ortaya çıkar. Çocuğun nefes alırken hırıltılı veya ıslık benzeri bir ses çıkarması.
Nefes darlığı: Hava yollarındaki iltihaplanma nedeniyle solunum güçlüğü.
Subfebril ateş: Hafif ateş eşlik edebilir.
Göğüs ağrısı: Öksürükle ilişkili göğüs kafesi ağrısı olabilir.
Genel halsizlik: İştahsızlık ve yorgunluk sık görülür.”