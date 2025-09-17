Anne ve babaların bu hatası okula giden miniklerin geleceğini karartıyor

Prof. Dr. Karaman, "Bu ağrılar erken yaşta kronikleşebilir, ilerleyen yıllarda daha ciddi omurga sorunlarına dönüşebilir. Çocukluk çağında bu problemleri tespit edip, önlem almak erişkin dönemdeki tedavilere göre çok daha kolaydır. Ağaç yaşken eğilir, biz de çocuklarımızı erken yaşta doğru postüre yönlendirmeliyiz" diye konuştu. Ağır çanta taşımanın omurga üzerindeki yükü artırdığını belirten Prof. Dr. Karaman, "Sırt çantasının, vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15'i kadar olması gerekir. 40 kilogramlık bir çocuğun çantası, 4-6 kilo arasında olmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ama var olan eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca boynun önde durmasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur" dedi.