Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor

Bitkisel gıdalarda bulunan flavonoidlerin antioksidan, antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği olduğu belirtilen araştırmada; flavonoidlerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle de bağlantısının olduğu kaydedildi.