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Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor

Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların daha fazla tüketilmesinin, demans (bunama) riskini azaltabileceği bulgularına ulaşıldı.

Kaynak: AA
Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor - Resim: 1

Kuzey İrlanda'daki Belfast Queen's Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmada, flavonoidden zengin gıdaların tüketiminin demans hastalığıyla ilişkisi incelendi.

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Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor - Resim: 2

Araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid açısından zengin yiyecek ve içeceklerin daha fazla tüketilmesinin demans hastalığı riskini azaltabileceğine işaret edildi.

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Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor - Resim: 3

Bitkisel gıdalarda bulunan flavonoidlerin antioksidan, antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği olduğu belirtilen araştırmada; flavonoidlerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle de bağlantısının olduğu kaydedildi.

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Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor - Resim: 4

Araştırmanın başyazarı Profesör Aedin Cassidy, yaptığı açıklamada, dünya genelinde demansın yaygınlaştığını ifade etti.Cassidy, İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu "Biobank" adlı biyomedikal veri tabanından 40-70 yaşlarındaki 120 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek bu bulguya vardıklarını anlattı.

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