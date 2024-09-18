Araştırmalarda ortaya çıktı: Bu ürünler demans riskini azaltıyor
Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların daha fazla tüketilmesinin, demans (bunama) riskini azaltabileceği bulgularına ulaşıldı.
Kuzey İrlanda'daki Belfast Queen's Üniversitesi bünyesinde yürütülen araştırmada, flavonoidden zengin gıdaların tüketiminin demans hastalığıyla ilişkisi incelendi.
Araştırmada, çilek ve çay gibi flavonoid açısından zengin yiyecek ve içeceklerin daha fazla tüketilmesinin demans hastalığı riskini azaltabileceğine işaret edildi.
Bitkisel gıdalarda bulunan flavonoidlerin antioksidan, antienflamatuar gibi birçok faydalı özelliği olduğu belirtilen araştırmada; flavonoidlerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle de bağlantısının olduğu kaydedildi.
Araştırmanın başyazarı Profesör Aedin Cassidy, yaptığı açıklamada, dünya genelinde demansın yaygınlaştığını ifade etti.Cassidy, İngiltere'de, yaklaşık yarım milyon kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu "Biobank" adlı biyomedikal veri tabanından 40-70 yaşlarındaki 120 binden fazla kişinin verilerini inceleyerek bu bulguya vardıklarını anlattı.