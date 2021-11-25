Aşı karşıtı doktorlar koronavirüse yakalandı!

ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir konferansa katılan aşı karşıtı 7 doktorun corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Kendisini ve eşini Covid-19’dan korumak için parazit önleyici Ivermectin adlı bir ilacı kullanan 71 yaşındaki doktorun da bu kişilere dahil olduğu belirtildi.