Aşı karşıtı doktorlar koronavirüse yakalandı!
ABD’de kendisine onaylanmamış Ivermectin tedavisini uygulayan ve aşı karşıtı konferansa katılan yedi doktor koronavirüs yakalandı.
ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir konferansa katılan aşı karşıtı 7 doktorun corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Kendisini ve eşini Covid-19’dan korumak için parazit önleyici Ivermectin adlı bir ilacı kullanan 71 yaşındaki doktorun da bu kişilere dahil olduğu belirtildi.
Dr. Bruce Boros, konferansta, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) karşı çıkmasına rağmen kendisi ve eşi için “16 aydır' parazit önleyici ilacı kullandığını söylemişti.
6 Kasım'da Florida’daki Dünya Binicilik Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Dr. Boros, "Eşim ve ben 16 aydır Ivermectin kullanıyoruz. Hayatımda hiç daha sağlıklı hissetmedim" demişti.
FDA: SİZ BİR AT DEĞİLSİNİZ
Ancak, FDA 21 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla hayvanları tedavi etmek için kullanılan Ivermectin hakkında şu cümlelerle uyarmıştı:
“Siz bir at değilsiniz. Bir inek de değilsiniz. Cidden, değilsiniz. Bu ilacı kullanmayı durdurun.”