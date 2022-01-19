Aşı sonrası görülen yan etkiler için ezber bozan açıklama
ABD'de bilim insanları, koronavirüs aşısı sonrasında insanların yaşadığı yan etkilerin üçte ikisinden fazlasının aşının kendisinden değil ''nosebo'' etkisinden kaynaklandığını belirtti.
Jama Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bulgular, baş ağrıları, kısa süreli yorgunluk ve kol ağrısı gibi daha hafif yan etkilerin önemli bir kısmının aşının bileşenleri tarafından değil, kaygı gibi nosebo tepkisini oluşturduğu düşünülen diğer faktörler tarafından üretildiğini gösterdi.
PLACEBO VE NOSEBO ETKİSİ NEDİR?
Plasebo, kişilerin sağlık durumlarına ilişkin olumlu beklentilerinin, nosebo ise negatif beklentilerinin etkisine deniliyor. Plasebo yararlı sonuçlara, nosebo ise olumsuz sonuçlar oluyor.
Placebo, etkisiz bir ilaç alımında pozitif bir beklentiyle olumlu bir sonuç çıkması anlamına gelirken; nocebo etkisi, kişinin bir durumla alakalı negatif beklentilerinden olumsuz etkilemesiyle ortaya çıkıyor.
KAMUOYUNDA FARKINDALIK YARATILMALI
Çalışmanın yazarları, nocebo etkisi hakkında daha iyi bir kamuoyu bilgisinin, bazı insanları tereddüte düşüren endişeleri azaltarak Covid-19 aşısı alımını artırabileceğini savundu.
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ted Kaptchuk, "Hastalara, yaptıkları aşının plasebo etkisine benzer yan etkileri olduğunu söylemek, aslında kaygıyı azaltır ve hastaların yan etkiyi düşünmemelerini sağlar" dedi.