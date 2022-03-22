Ateş neden çıkar? Hangi hastalıkların habercisi? İşte tüm detaylar...

HANGİ YAŞ İÇİN HANGİ YÖNTEM?



Çocuk ve bebeklerde yaşlara göre de ateş ölçüm önerileri sunan Bayçora şunları söyledi: “Yenidoğan döneminde koltuk altından ölçüm yapılmalı. 1-3 ay arası koltuk altı veya temassız alından ölçüm yapılabilir. Doğumdan 3 aya kadar sizi rahatsız etmeyecekse en doğru sonuç için makattan ölçüm yapılabilir. 3-6 ay arası koltuk altı ölçüm 1.tercihim, temassız ölçüm de yapılabilir, yine sizi rahatsız etmiyorsa en doğru sonuç için makattan ölçüm yapılabilir. 6 ay-4 yaş arası 1.tercihim kulaktan ölçüm, yine alından temassız ölçüm veya koltuk altı ölçüm de yapılabilir. 4 yaş üzerinde yine kulaktan ölçüm 1 tercihim, koltuk altı, alından temassız ölçüm veya ağızdan ölçüm yapılabilir.” Amaç ateşi tedavi etmek olmamalıdır Çocuğun ateşli olduğunu tespit ettikten sonra ilk olarak ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusuna da değinen Bayçora, buradaki asıl amacın ateşi tedavi etmek değil çocuğun iyilik halinin sağlanması olduğuna dikkat çekti. Bayçora , “Ateş vücudun bir savuma aracı bir silahıdır. Eğer ateş çocukta bir bitkinlik halsizlik ya da ağrıya sebep oluyorsa bunu elbette tedavi edeceğiz. Bunun için de ateş düşürücü ağrı kesici ilaçlar öneriyoruz. Eğer ateş çocuklarda bir huzursuzluğa, halsizliğe sebep olmuyorsa tedirginlik yaşamaya ya da hemen ilaçlara başvurmaya gerek yok. Genellikle çocuklarda 38-38,5 derecelere kadar ateş belirgin rahatsızlığa neden olmamaktadır.” dedi.