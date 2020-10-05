B12 vitamin ihtiyacını tek başına karşılıyor!
Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı beslenmede saklı ancak bazı vitaminleri vücudumuz üretemez. Vücudun üretemediği vitaminlerden biri de B12'dir. Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu B12 en çok hangi besinlerde var? Nasıl tüketmeliyiz? İşte detaylar... Kaynak: Bir tabak mantar bir kilo ete bedel!
B12 vitamini düzeyleri çok düşük olduğunda kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır. Kırmızı kan hücresi sayısı düşerse anemi oluşabilir. Hafif derecede B12 eksikliği sık görülen bir durumdur. Unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi ile belirti verir. Ağır derecede B12 eksikliği ise yorgunluktan çok daha ağır sorunlara neden olabilir. Örneğin; sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkabilir.
Özellikle yaşlılarda B12 vitamini eksikliği daha fazla hissedilir. B12 vitamini yalnızca dışarıdan besinler yoluyla alınabilmektedir. Vücudun kendisinin üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dr. Muammer Yıldız, B12 vitamini hangi besinlerde bulunduğunu da sıraladı.
Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir.
Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.