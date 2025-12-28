Bacağı git gide şişmeye başlayan hastanın vücudundan çıkan 5,6 kiloluk kitle şoke etti

Prof. Dr. Emin Özkul, vücutta görülen kitlelere büyümeden müdahale edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Hastamız 42 yaşında bir kadın. Komşu şehir Mardin’den geldi. Bölge hastanesi olduğumuz için bu tür hastalar Mardin’den, Şırnak’tan ve diğer illerden çok geliyor. Bu hastalara önerimiz; ‘küçük bir kitle, ağrısız bir kitlem var, ele gelen bir şişliğim var ama bunda ağrı olmadığı için herhangi bir şey olmaz’ dememeli. En yakın sağlık kuruluşuna başvurup en azından kitlenin bir öneminin olup olmadığını teyit edilmesi, bir uzman tarafından bunun doğrulanmasını istiyoruz. Bu hasta da 3 yıl önce fark edilmiş küçük bir kitle, zamanla çok büyük boyutlara, yaklaşık 6 kiloya varan boyutlara varmıştı. Neredeyse bütün bacak boyu yayılan bir kitlesi mevcuttu. Bu kadar büyümenin şöyle sıkıntıları oluyor, kişinin bacağında, kolunda fonksiyon kaybına, yeri geliyor ekstremite kaybına, yani bacağını kaybetmesine yol açabilecek sıkıntılara yol açıyor. Küçükken bunlarla baş etmek daha kolay. Kişinin ekstremitesinde, bacağında, kolunda bir sıkıntı yaratmadan bunları telafi etmek, bunları alıp çıkartmak, ameliyatla bunları tedavi etmek daha kolayken bu boyutlara vardığında kişinin bacağında, kolunda fonksiyon kaybı, sakatlık riski çok yüksek oluyor. Bu sebeple küçükken önleminin alınmasında yarar var” dedi.