  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 27 Ocak 2018 15:41

Bağımlılıkları bu hale getirdi

32 yaşındaki Michael Sheridan, dişlerindeki ağrı sebebiyle 10 yıl boyunca yumuşak besinler yiyerek yaşamını sürdürdü. Bu ağrıdan kurtulamamasının sebebiyle asitli içecek bağımlılığıydı.

Bağımlılıkları bu hale getirdi

27 dişi birden çürüyerek yok olan Michael Sheridan, gazlı içecek bağımlılığı yüzünden 10 yıl boyunca diş ağrısı çekti.Sonunda bu durumu değiştirmeye karar veren Micheal, soluğu bir implant doktorunda aldı.

1/ 39
Bağımlılıkları bu hale getirdi

7 dişi birden çekilerek yerine implant diş takılan Micheal, sonunda ağrılarından kurtuldu ve iyi bir görünüme sahip oldu.

2/ 39
Bağımlılıkları bu hale getirdi

50 bin euroluk masrafsa doktoru tarafından karşılandı. 32 yaşındaki Micheal, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

3/ 39
Bağımlılıkları bu hale getirdi

‘Sürekli yumuşak besinlerle besleniyordum. Çünkü canım çok yanıyordu. Ama asitli içecek içmeyi bırakamıyordum. Eşimle yemek yediğimde canım çok yanıyordu. Doktorların asitli içeceği bırakmamı söyleyeceğini bildiğim için tedavi olmayı reddediyordum. Şimdi bu durumu aştım ve beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyorum.’

4/ 39
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM