Bağımlılıkları bu hale getirdi

‘Sürekli yumuşak besinlerle besleniyordum. Çünkü canım çok yanıyordu. Ama asitli içecek içmeyi bırakamıyordum. Eşimle yemek yediğimde canım çok yanıyordu. Doktorların asitli içeceği bırakmamı söyleyeceğini bildiğim için tedavi olmayı reddediyordum. Şimdi bu durumu aştım ve beslenme uzmanının tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyorum.’



