Baharı kabusa çeviren polen alerjisine dikkat!

Baharın gelişiyle birlikte kendini göstermeye başlayan alerjiler, bu konuda hassas olan bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Türkiye’de her 3-4 kişiden birinde görülen bahar alerjilerinin en büyük nedeni ise, doğanın canlanmaya başladığı dönemde rüzgârın da etkisiyle atmosfere yayılan polenler. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı, hapşırık, gözlerde kaşıntı, öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren bahar alerjisinin tanısı için muayene ve testlerin yapılması gerektiğini belirtiyor.