Baharı kabusa çeviren polen alerjisine dikkat!
Polen kaynaklı bahar alerjilerinde, solunum yollarında şikayetler oluşabileceğini vurgulayan Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, kritik uyarılarda bulundu.
Baharın gelişiyle birlikte kendini göstermeye başlayan alerjiler, bu konuda hassas olan bireylerin yaşam kalitesini etkiliyor. Türkiye’de her 3-4 kişiden birinde görülen bahar alerjilerinin en büyük nedeni ise, doğanın canlanmaya başladığı dönemde rüzgârın da etkisiyle atmosfere yayılan polenler. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı, hapşırık, gözlerde kaşıntı, öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren bahar alerjisinin tanısı için muayene ve testlerin yapılması gerektiğini belirtiyor.
Prof. Dr. Dibek Mısırlıoğlu, bu konuda bireysel düzeyde alınabilecek önlem ve tedavi yöntemlerini ise aşağıdaki şekilde sıralıyor:
Polenlerin olduğu saatlerde açık hava aktivitelerinden kaçının: Çevresel ve tetikleyici faktörlerin kontrol edilmesi alerjik hastalıkların tedavisinde önemli. Polenler özellikle sabah saatlerinde daha yoğunken yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde pencerelerin kapalı tutulması, dış ortamda bulunulmaması ve açık hava aktivitelerinden kaçınılması gerekli. Ayrıca polen döneminde, dış ortamda çamaşır kurutulmaması, eve gelindiğinde kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınarak polenlerin uzaklaştırılması yine alınacak önlemler arasında sayılabilir.
Güneş gözlüğü kullanın, yüz maskesi takın: Güneş gözlüğü kullanılması göz semptomlarına etkili oluyor. Pandemi ile hayatımıza giren yüz maskeleri sayesinde semptomlarda azalma görülüyor. Tüm bu önlemlerin dışında ilaç tedavileri ve seçilmiş hastalarda alerjenle aşı tedavisi önemli.
Alerji uzmanınıza başvurun: Belirtiler genellikle belirli zaman dilimlerinde tekrarlasa da bahar alerjileri mikropların neden olduğu bazı hastalıklarla karıştırılabilir. Ağaç polenleri, çayır-çimen polenleri ve yabani ot polenleri olmak üzere üç grupta değerlendirilen polen alerjilerinin tanısında neden olan alerjeni saptamaya yönelik olarak deri testleri yapıldığı gibi bazı durumlarda kanda alerjene karşı gelişen değerler incelenebilir.