Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Neden Çin aşısı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan Koca yoğun bakım yatağı konusunda sıkıntı yaşanan ve takibe alınan şehirleri açıkladı. Koca ayrıca Aşı ile ilgili merak edilen kritik soruları da yanıtlarken aşı yapılacak kişi sayısı, bu aşılamanın ne kadar sürede yapılacağı ve aşıyı bireysel olarak almak isteyenlerin nerelerden bulacağı gibi başlıklardaki merakı giderdi.



