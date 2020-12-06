Bakan Koca'dan aşı açıklaması! Neden Çin aşısı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde uygulanacak olan Çin aşısı ve yoğun bakım doluluk oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan Koca yoğun bakım yatağı konusunda sıkıntı yaşanan ve takibe alınan şehirleri açıkladı. Koca ayrıca Aşı ile ilgili merak edilen kritik soruları da yanıtlarken aşı yapılacak kişi sayısı, bu aşılamanın ne kadar sürede yapılacağı ve aşıyı bireysel olarak almak isteyenlerin nerelerden bulacağı gibi başlıklardaki merakı giderdi.
"TERCİH ETTİĞİMİZ AŞIDA KORUYUCULUK 1 YILI BULABİLECEK "
İşte Bakan Koca'nın ağzından aşı çalışmaları ve pandeminin kontrol altına alınması noktasında gelinen aşama:
"Koruyuculuk konusunda bu aşamada hiçbir aşı için net süre verilemiyor. Bunu, uygulama yaygınlaştıkça göreceğiz. Geleneksel yöntemlerle üretilen yani virüsün izole edildiği, inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay, duruma göre bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz."
"SOĞUK ZİNCİR SIKINTIMIZ YOK "
Aşılama için bir planlama yapıyoruz. Aşılamayı yaygın yapmayı ve birinci basamağı etkili kullanmak istiyoruz. Vatandaşın kolay erişebileceği bir sistemimiz var. Dağıtım ve soğuk zincir imkanlarımız da güçlü.
TERCİH ETTİĞİMİZ AŞI NEDEN BU?
Aşıların menşeinden ziyade üretim yöntemi, güvenlik ve etkinliğine bakılmalı. En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır.