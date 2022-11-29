Bakan Koca'dan korona açıklaması: Koronavirüste son durum ne?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son duruma dair bilgilendirme yaptı.
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Bakan Koca, "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor." derken vatandaşları Turkovac aşısı olmaya çağırdı.
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Koca'nın Twitter paylaşımında, "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler." ifadeleri yer aldı.
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