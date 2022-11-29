Bakan Koca'dan korona açıklaması: Koronavirüste son durum ne?

Koca'nın Twitter paylaşımında, "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler." ifadeleri yer aldı.