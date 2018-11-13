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  3. 13 Kasım 2018 15:00

Balkabağının faydaları nelerdir ?

Kış aylarının değişilmezi haline gelen balkabağı adeta şifa dağıtıyor. Peki balkabağının yararları nelerdir?

Balkabağının faydaları nelerdir ?

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direnci azalmakta ve enfeksiyonlara daha açık hale gelmektedir. Soğuk havalardan cilt sağlığı da kendi payına düşeni alır; daha çok kurur, rengini ve pırıltısını kaybeder.

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Balkabağının faydaları nelerdir ?

Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri de tam olarak bu dönem artar. Vücudunuzda bu değişikleri gözlemlemeye başladıysanız günlük beslenme listenize bal kabağını ekleme vakti gelmiş demektir.

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Balkabağının faydaları nelerdir ?

Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Bu karatenodiler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır.

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Balkabağının faydaları nelerdir ?

Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

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