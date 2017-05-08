Basit bir test talasemiyi önlüyor
Genetik bilimindeki gelişmelerle birlikle kalıtımsal hastalıkların tedavisinde de olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor.
Ebeveynlerinden çocuklarına genler aracılığı geçen kalıtımsal hastalıklardan biri olan talasemide (Akdeniz Anemisi) de aynı doğrultuda umut verici ilerlemeler yaşanıyor.
8 Mayıs Dünya Talasemi Günü kapsamında açıklamalar yapan İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Siret Ratip, sağlıklı nesillere ulaşabilmek için başta riskli bölgelerde yaşayan kişiler olmak üzere, ailesinde talasemi hastası ya da taşıyıcısı olan kişilerin hamile kalmadan ve mümkünse evlilik öncesinde mutlaka tarama testlerinden geçmeleri gerektiğinin altını çiziyor.
Prof. Dr. Siret Ratip ayrıca hastalığın tedavisinde de son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını işaret ediyor. Ülkemizdeki genetik geçiş gösteren hastalıklar sıralamasına öncülük eden talasemi, hayat boyu devam etmesinin yanı sıra, doğru tedavi uygulanmadığı taktirde yaşam kayıplarına kadar ulaşan sonuçlar doğurabilen ciddi bir sorun.