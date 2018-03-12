Bebeğinden arta kalan sütü bakın ne yapıyor !

SÜTÜ ALANLAR TEST İSTİYOR



Rafaela, sütünü satmak için Facebook grubu kurduğunu, kendisinden süt talep eden kişilerin sigara ve alkol içmediğinden emin olmak için kendisini testten geçirdiklerini de söyledi. Eşi ve iki çocuğuyla beraber yaşayan kadın, her gün düzenli olarak sütünü müşterilerine gönderiyor.