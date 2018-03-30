Bebekler hakkında bilmediğiniz şaşırtıcı gerçekler!
RAHİMDE, TÜM BEBEKLERİN SONRADAN YEDİKLERİ BIYIKLARI VARDIR
Dört aylık bir cenin, zamanla tüm vücudunu saran bıyığımsı bir kıla sahiptir. Lanugo denilen bu kıllar doğumdan önce dökülür (şanslıysa) ve bebek tarafından tüketilir. Bebek tarafından sindirilen bu kıllar, mekonyum denilen bebeğin ilk kakasında dışarıya atılır.
BEŞ AYLIK BEBEKLER NORMALDE OLDUKLARINDAN İKİ KATI AĞIRDIRLAR
Bebekler, mama yemek, uyumak, kaka yapmak ve anne-babalarına zor anlar yaşatmaktan başka bir şey yapmayan, adeta birer süt canavarlarıdırlar. Ama yine de tüm zorluklara değen tatlılığa sahipler.
DOĞDUKLARINDA BEBEKLERİN AĞIZLARININ İÇİNDE VE YANLARINDA DİLLERİNE İLAVETEN BİR TAT OLMA ORGANLARI BULUNUR
KIZ BEBEKLER ADET GÖRÜRLER, GÖĞÜSLERİ VARDIR VE SÜT SALGILARLAR
Bebekler ana rahmindeyken, annelerinin hormonlarını da alırlar. Doğduklarında rahimdeyken aldıkları östrojenle doğarlar. Bu da demek oluyor ki, kız bebekler minik bir adet görme süreci yaşıyorlar ve tüm bebekler biraz süt salgılıyor. Bazen, kan meme uçlarından dahi gelebiliyor.