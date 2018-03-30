Bebekler hakkında bilmediğiniz şaşırtıcı gerçekler!

RAHİMDE, TÜM BEBEKLERİN SONRADAN YEDİKLERİ BIYIKLARI VARDIR



Dört aylık bir cenin, zamanla tüm vücudunu saran bıyığımsı bir kıla sahiptir. Lanugo denilen bu kıllar doğumdan önce dökülür (şanslıysa) ve bebek tarafından tüketilir. Bebek tarafından sindirilen bu kıllar, mekonyum denilen bebeğin ilk kakasında dışarıya atılır.

