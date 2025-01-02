Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat

“Milyonlarca insanı etkileyen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur”



İrritabl bağırsak sendromunun milyonlarca insanı etkileyebilen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Dr. Sarıkaya şöyle konuştu:



“İrritabl bağırsak sendromu, bağırsakların işleviyle ilgili kronik bir rahatsızlıktır ve milyonlarca insanı etkileyen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur. IBS genellikle karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, ishal, kabızlık veya her ikisinin bir arada görüldüğü dönüşümlü bağırsak hareketleri ile karakterizedir. Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve bazı bireylerde dönemsel olarak şiddetlenebilir.