Belki adını ilk kez duyacaksınız ama... Mucizeleri saymakla bitmiyor!
Baharat olarak kullanılan kakule, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yapraklarının ucundan elde edilen uçucu yağ, ilaç ve parfümlerin içeriğinde yer alır. Geniş bir fayda yelpazesine sahip olan kakule her derde şifa kaynağı oluyor! İşte kakulenin muhteşem faydaları…
Birkaç kakule çekirdeği çiğneyerek ağzınızdaki kötü kokudan kurtulabilirsiniz. Kakule antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kakule yağında bulunan sineol, güçlü bir antiseptiktir; kötü kokuya neden olan bakterileri öldürür. Sineol ayrıca diş çürüğüne neden olan bakteriyi öldürebilir.
Zencefil ailesinden gelen kakule baharatı, sindirime oldukça faydalıdır. Sindirim dengesini sağlar, karın ağrısını önler.
Yüksek tansiyon probleminiz varsa kakule sizin için oldukça faydalı olabilir. Bir araştırma için 12 haftadan fazla kakule tozu kullanan katılımcıların tansiyonlarının düzeldiği görüldü.
2012'de yapılan araştırmanın sonucuna göre, kakule kemopreventif etkisiyle tip 2 cilt kanseri tedavisinde kullanılabilir. Antiinflamatuar etkiye sahip olan kakule, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri önler.