Besinlerin bilinmeyen faydaları!
Mutfakta kullanılan bazı besinlerin farklı açılardan bakıldığında birçoğunun organlarımıza benzediğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, bu besinlerin benzerlikleri dışında, benzediği organa da yararları olduğunu söyledi.
"AVOKADO RAHİME, ZENCEFİL MİDEYE FAYDALI"
Avokadonun rahime benzediğini, zencefilin mideye benzeyip ayrıca da mideye çok büyük faydaları olduğunu belirten Sular, "Avokado rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar ve hormonların dengesini düzenler.
Ayrıca size bilmediğiniz bir benzerlik. Avokadonun yenmesi için dalında tam 9 ay kalması gerekmektedir aynı bebeğin anne karnında 9 ay beklemesi gibi.