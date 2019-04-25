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  3. 25 Nisan 2019 13:35

Beyin hücrelerini onaran besinler! Mucizevi etkileri var

Beyin hücrelerini onaran besinler hangileri? Her gün yediğimiz besinlerin, insan beynine olan mucizevi etkileri bilim insanları tarafından açıklandı.

Beyin hücrelerini onaran besinler! Mucizevi etkileri var

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

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Beyin hücrelerini onaran besinler! Mucizevi etkileri var

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

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Beyin hücrelerini onaran besinler! Mucizevi etkileri var

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

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Beyin hücrelerini onaran besinler! Mucizevi etkileri var

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

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