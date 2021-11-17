Bilim dünyası şokta: Tedavi görmeden AIDS'ten kurtuldu
30 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan AIDS hastalığında bilim dünyasını şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Arjantinli 30 yaşındaki bir kadın hastanın kendi bağışıklığı sayesinde HIV virüsünü yendiği açıklandı. Ayrıca kadının hiçbir tedavi görmediği belirtildi.
HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyan insanlar “HIV pozitif” olarak adlandırılıyor.
HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden olur. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalığa deniliyor. AIDS, tedavi edilmediğinde genellikle ölüme neden oluyor.
HİÇBİR TEDAVİ GÖRMEDİ
Bilim insanları, AIDS'ten kendi bağışıklık sistemi ile kurtulan ikinci bir hasta bulduklarını açıkladı. Adı açıklanmayan 30 yaşındaki kadın hastanın ayrıca, hamilelik dönemi dışında hiçbir tedavi görmediği belirtildi.
Uluslararası bilim insanları kibi Annals of Internal Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, aslen Arjantin'in Esperanza kentinden olan hastanın AIDS teşhisinin 8 yılın ardından vücudunda hastalık yapacak kadar HIV virüsüne rastlamadıklarını açıkladı.