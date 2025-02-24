Bilim insanları Alzheimer hastalığının gizli belirtilerini keşfetti

Araştırma ekibi, 19 Alzheimer hastasının beyin oksijenasyonu, kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabaları, Alzheimer'ı olmayan 20 kişi ile karşılaştırıldı. Ekip, Alzheimer hastalarının beynindeki kan damarlarındaki oksijen seviyelerinin dalgalandığını ve beyin aktivitesinin bozulduğunu gözlemledi. Ayrıca Alzheimer hastalarının diğer bireylere kıyasla daha yüksek bir solunum hızına sahip oldukları tespit edildi.