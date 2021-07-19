Bilim insanları Alzheimer'ı durdurmanın yöntemi bulundu
Rus bilim insanları alzheimer, parkinson gibi demans durumlarında nöronların bozulmasını durdurmaya yarayan kimyasal bileşenler sentezlemeyi başardı.
Rusya’daki Ural Federal Üniversitesi’nden bilim insanları alzheimer hastalığının gelişiminin durdurulmasının yolunu keşfetti. Uzmanlar nöronların bozulmasını önleyebilen bir kimyasal bileşen elde etti.
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Araştırmanın sonuçları European Journal of Medicinal Chemistry dergisinde yayınlandı.
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Çalışmalar sırasında yeni indolil ve pirolilazin dizini molekülleri elde edildi.
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Bu moleküller hücre içindeki süreçleri tetikleyerek amiloid yapıların fazlalığıyla savaşabiliyor.
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