  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. Cep telefonunu elinden düşürmeyenlere kötü haber

Bilim insanları araştırdı: Cep telefonunu elinden düşürmeyenlere kötü haber

ABD'de yapılan bir araştırma akıllı telefon ekranlarına uzun süre bakmanın yaşam süresini azalttığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları araştırdı: Cep telefonunu elinden düşürmeyenlere kötü haber - Resim: 1

ABD’deki Buck Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma telefon ekranlarına uzun süre bakmanın hem göze hem de diğer organlara zarar verdiğini ortaya çıkardı.

1 / 7
Bilim insanları araştırdı: Cep telefonunu elinden düşürmeyenlere kötü haber - Resim: 2

Uzmanlar meyve sinekleri üzerinde yapılan incelemede ekran ışığına daha az maruz kalanların daha uzun yaşadığı belirlendi. 

2 / 7
Bilim insanları araştırdı: Cep telefonunu elinden düşürmeyenlere kötü haber - Resim: 3

Uzmanlar bu tür ışıkların uzun vadede insan bedeninde hasar yarattığını duyurdu.

3 / 7
Bilim insanları araştırdı: Cep telefonunu elinden düşürmeyenlere kötü haber - Resim: 4

Ekranlara uzun süre bakmanın gözde iltihaplanmaya sebep olabileceğini açıklayan bilim insanları, gözlerin sürekli dış dünya ile etkileşim halinde olduğunu ve bağışıklık savunma sistemlerinin daha aktif olduğuna dikkat çekti.

4 / 7