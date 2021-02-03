Bilim insanları da onayladı: Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucize besinler

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bu besinler, insan vücuduna inanılmaz fayda sağlıyor. Birçok hastalığı tedavi ediyor ve hastalıkların oluşmasını önlüyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları… HURMA (NAHL, 11) Hurma, tüketildiğinde DNA'nın yapısını ve vücudumuzdaki hücreleri yenileme özelliği olan meyvelerden bir tanesidir. Besin değeri oldukça yüksektir ve ayrıca protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral ve vitamin içermektedir.