Bilim insanları da onayladı: Kuran-ı Kerim'de adı geçen mucize besinler
İslam aleminin kutsal kitabı Kuran- Kerim'de adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim adamları tarafında da onaylandı.
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bu besinler, insan vücuduna inanılmaz fayda sağlıyor. Birçok hastalığı tedavi ediyor ve hastalıkların oluşmasını önlüyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mucizevi besinler ve faydaları… HURMA (NAHL, 11) Hurma, tüketildiğinde DNA'nın yapısını ve vücudumuzdaki hücreleri yenileme özelliği olan meyvelerden bir tanesidir. Besin değeri oldukça yüksektir ve ayrıca protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral ve vitamin içermektedir.
Hurma, içinde barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da oldukça zengindir. Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır başlı olur" diyor.
Çünkü hurma Hz. Meryem'in loğusalığındaki yiyeceği idi. Dekstroz ve früktoz oranı yüzde 75 ile 87 arasında değişir. Glikoz yoktur. İçinde A, C, B1, B2, B3, B6, B9 (folik asit), B12, K, vitaminleri, betakaroten, ayrıca oligo element var. A vitamini bilindiği üzere çok etkili bir anti oksidandır.
AĞIZ HASTALIKLARINDA ETKİLİ
Dolayısıyla halk arasında tavukkarası olarak da bilinen gece körlüğünü önler. Aynı zamanda ağız ve akciğer hastalıklarında oldukça etkilidir. KAS KAYBINI ÖNLER Betakaroten (provitamin A), doğada natürel olarak bulunan A vitamininin ilk formatıdır. Bu vitamin, vücudumuzdaki DNA, hücre zarı ve protein yapısını destekler. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu engeller. Zeaksantin maddesi de yaşlılığa bağlı kas erimesini önler.