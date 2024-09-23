Bilim insanları diyabetin çocukken ortaya çıkarılabileceğini açıkladı

Danimarkalı Bilim insanları, diyabet üzerinde yaptıkları çalışmalarda erken yaşta sağlık kontrollerinin yapılması, obezite ile bağlantılı olan hastalıklara yakalanma riski yüksek olan çocukların tespit edilip hızlı bir şekilde tedavi olabileceklerini ortaya koydu.