Bilim insanları diyabetin çocukken ortaya çıkarılabileceğini açıkladı
Kan şekeri hastalığı olarak bilinen diyabet hakkında uzmanlar, çocukluk döneminde yapılacak olan bir kan testi ile kişinin genç ve yetişkinlik döneminde diyabet ve kalp hastalıklarının meydana gelme ihtimalinin ortaya çıkabileceğini söylüyor.
Danimarkalı Bilim insanları, diyabet üzerinde yaptıkları çalışmalarda erken yaşta sağlık kontrollerinin yapılması, obezite ile bağlantılı olan hastalıklara yakalanma riski yüksek olan çocukların tespit edilip hızlı bir şekilde tedavi olabileceklerini ortaya koydu.
Bilim insanlarının bahsetmiş olduğu kan testi, kandaki lipit (yağ asitleri) adı verilen maddeleri arar. En bilinen kan lipidi, kolesteroldür. Ancak, aynı araştırmacı grubun daha öncesinde yapmış oldukları bir araştırmada, vücutta farklı görevleri olan binlerce farklı lipitin bulunduğu gözlemlenmiştir.
Bu lipitlerden bazılarının yüksek seviyelerinin diyabet ve kalp hastalığı riskinin artması ile bağlantılı olabileceği belirtildi. Yeni çalışmada ise, bu seviyelerin çocukluk çağında artmaya başlandığı bulundu.
40 YAŞ ALTINDAKİ KİŞİLERDE RİSK DAHA FAZLA
Bilim insanlarının yaptığı araştırmaların bulgularına göre, gençler arasındaki tip 2 diyabet ile yapılan mücadele etkili sonuç verebilir. Ancak, son verilere göre 40 yaş altındaki kişilerin kan şekeri hastalığına yakalanma oranının %39 arttığı ifade edildi.