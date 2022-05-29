Bilim insanları inek sütünden 4 kat faydalı süper besini açıkladı

Gazeteci - yazar Muhammed Ragıp Çalık'ın bir bilim dergisinde kaleme aldığı habere göre Hindistan'daki Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden araştırmacılar, gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda hamamböceği sütünün inek sütünden 4, manda sütünden ise 3 kat daha fazla besleyici olduğunu tespit etti.