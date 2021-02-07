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  3. 07 Şubat 2021 12:45

Bilim insanları keşfetti! Çayı bu şekilde içerseniz ömrü uzatıyor

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.

Bilim insanları keşfetti! Çayı bu şekilde içerseniz ömrü uzatıyor

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, kanser riskini azaltıyor. ABD'li bilim adamları bir araştırma yaptı. Araştırmanın konusu ömrü uzatan içeceği belirlemek onlarca içecek incelendi ömrü uzatan içeceğin çay olduğu belirlendi.

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Bilim insanları keşfetti! Çayı bu şekilde içerseniz ömrü uzatıyor

Yapılan araştırmada limonun,güçlü antibakteriyel ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. Bu haber ise en çok kıtlama çayı ile ünlü Erzurumluları sevindirdi! Erzurum'da hangi eve giderseniz gidin limon ikram edilir.

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Bilim insanları keşfetti! Çayı bu şekilde içerseniz ömrü uzatıyor

Limon içerdiği vitaminlerle bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara karşı mücadelesini kuvvetlendiriyor.

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Bilim insanları keşfetti! Çayı bu şekilde içerseniz ömrü uzatıyor

Sebebi bu mudur bilinmez Erzurum verilerine baktığımızda dadaşlar 75-80 yaşına kadar yaşıyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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