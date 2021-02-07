Bilim insanları keşfetti! Çayı bu şekilde içerseniz ömrü uzatıyor
ABD'li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, limonlu çayın bağışıklığı kuvvetlendirdiği ve ömrü uzattığı belirlendi.
Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, kanser riskini azaltıyor. ABD'li bilim adamları bir araştırma yaptı. Araştırmanın konusu ömrü uzatan içeceği belirlemek onlarca içecek incelendi ömrü uzatan içeceğin çay olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada limonun,güçlü antibakteriyel ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip olduğu kanıtlandı. Bu haber ise en çok kıtlama çayı ile ünlü Erzurumluları sevindirdi! Erzurum'da hangi eve giderseniz gidin limon ikram edilir.
Limon içerdiği vitaminlerle bağışıklığı güçlendirerek enfeksiyonlara karşı mücadelesini kuvvetlendiriyor.